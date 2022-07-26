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Російські кораблі переховуються в ракетно безпечних районах моря поблизу Кримського півострова

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Російські кораблі переховуються в ракетно безпечних районах моря поблизу Кримського півострова

Фото: Facebook/Військово-Морські сили України

Корабельне угруповання ворожих сил в Чорному морі змін складу та задач не має.

Про це пише оперативне командування «Південь»

  • 2 ракетоносії та 1 вдк чатують, решта корабельно-катерного складу переховується в ракетно безпечних районах моря поблизу Кримського півострова.
  • Тож загрози ракетного удару та висадки десанту залишаються активними в ворожих планах.
  • Море після шторму може бути надто щедрим на неприємні сюрпризи. Зважте на це, перед тим, як планувати свій відпочинок на узбережжі.
  • «Дотримуйтесь заходів безпеки, не нехтуйте попередженнями про повітряну небезпеку, не орієнтуйте ворога і не викривайте дій й розташування наших підрозділів.Будьте свідомими і пильними. Разом до Перемоги!», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Чорному морі ворог зберігає ефект імовірності проведення десантної операції.

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