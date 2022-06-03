Російські кораблі в Севастополі ховаються за цивільними суднами та б'ють по Україні ракетами – ВМС

Російські кораблі в Севастополі ховаються за цивільними суднами та б'ють по Україні ракетами – ВМС

В тимчасово окупованому Севастополі російські кораблі ховаються за цивільними суднами та запускають по материковій Україні ракети.

Так, в Севастополі керівництво Чорноморського флоту РФ почало застосовувати відому з 2014 року підступну "російську тактику", але тепер вже і на морі.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

"Військові злочинці виводять на рейд Севастополя судна торгівельного флоту з вимкненими системами ідентифікації AIS для неможливості розпізнавання їх, як цивільних суден. Ховаючи за ними свої військові кораблі, окупанти продовжують руйнувати мирні українські міста та вбивати наших громадян крилатими ракетами типу "Калібр". Все це вкотре показує справжнє обличчя російської федераці", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Чорному морі при виконанні завдань з блокування району, судноплавства і роботи портів, перебувають 2 ракетних і 5 великих десантних кораблів.

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