Російські "лайфгаки": окупанти радять один одному прострілювати собі ноги, щоб вижити в Україні (аудіо)

Російські "лайфгаки": окупанти радять один одному прострілювати собі ноги, щоб вижити в Україні (аудіо)

Окупанти продовжують стріляти собі по ногах в Україні, щоб живими повернутися з війни.

Судячи з усього, ця практика набула такого поширення у загарбників, що вони діляться цим "лайфгхаком виживання" один з одним.

Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку вдалося перехопити СБУ.

"Причина таких дій очевидна – загарбники не хочуть буди гарматним м’ясом, а командири натомість кидають їх в саме пекло", - кажуть в СБУ.

Окупант скаржиться, що з кожним днем ситуація на фронті стає все складнішою.

"Оточують… Все важче і важче х кожним днем", – каже росіянин своєму знайомому та жаліється, що немає ніякого підкріплення.

На що його товариш відповідає, аби той прострелив собі ноги.

"Та ви там цей…. підберіть чужу зброю, українську, і собі ноги простреліть", – радить росіянин.

Таким чином загарбники імітують поранення українськими військовими і сподіваються на госпіталізацію, яка дозволить їм повернутися до Росії.

"Даємо окупантам невелике доповнення "лайфгаку": не гайте час – стріляйтеся зі своєї зброї, поки не пізно! СБУ підтримує!", - зазначили в спецслужбі.

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