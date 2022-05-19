Російські "лайфгаки": окупанти радять один одному прострілювати собі ноги, щоб вижити в Україні (аудіо)

Окупанти продовжують стріляти собі по ногах в Україні, щоб живими повернутися з війни.
Судячи з усього, ця практика набула такого поширення у загарбників, що вони діляться цим "лайфгхаком виживання" один з одним.
Про це свідчить нова телефонна розмова окупантів, яку вдалося перехопити СБУ.
"Причина таких дій очевидна – загарбники не хочуть буди гарматним м’ясом, а командири натомість кидають їх в саме пекло", - кажуть в СБУ.
Окупант скаржиться, що з кожним днем ситуація на фронті стає все складнішою.
"Оточують… Все важче і важче х кожним днем", – каже росіянин своєму знайомому та жаліється, що немає ніякого підкріплення.
На що його товариш відповідає, аби той прострелив собі ноги.
"Та ви там цей…. підберіть чужу зброю, українську, і собі ноги простреліть", – радить росіянин.
Таким чином загарбники імітують поранення українськими військовими і сподіваються на госпіталізацію, яка дозволить їм повернутися до Росії.
"Даємо окупантам невелике доповнення "лайфгаку": не гайте час – стріляйтеся зі своєї зброї, поки не пізно! СБУ підтримує!", - зазначили в спецслужбі.
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