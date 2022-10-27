Російські мобіки, яких "етапували" на Запоріжжя, не мають мотивації воювати і розбігаються в різні боки

У Запорізькій області фіксують випадки дезертирства "мобіків", яких пригнали з РФ.
В Запорізьку область прибули "свіжемобілізовані" російські вояки. Вони перебувають у "душевному сум'ятті" щодо того, що вони тут роблять. Чимало з них "кивають лаптями" з передової.
Про ситуацію на Запоріжжі повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"На тимчасово захоплену територію Запорізької області продовжують прибувати російські військовослужбовці, мобілізовані тиждень тому. У зазначеного особового складу відсутня мотивація та бажання брати участь у бойових діях на території України, фіксуються непоодинокі випадки дезертирства", - зазначають у Генштабі.
Нагадаємо, що тікток-війська Кадирова не хочуть бути вбитими ЗСУ, тож замість себе на передову відправляють "мобіків". Українські військові розповідають, що кадирівці не мають мотивації воювати, оскільки раніше думали, що в Україні на них очікує "легка прогулянка", або вони працюватимуть в загороджувальних загонах, а тут все виявилося набагато серйозніше.
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