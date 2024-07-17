Російські нацисти ниють через мешканців окупованих територій: яка причина

Окупанти вчергове наочно підтвердили, що жодні зрадники та колаборанти ніколи не стануть своїми для росіян.

Російські окупанти скаржаться, що на тимчасово окупованих РФ територіях живуть українці. Там навіть колаборанти, які пішли на співпрацю з Кремлем, - громадяни нашої держави. І військових злочинців це дуже дратує.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав журналіст та блогер Денис Казанський.

“Російський нацист Олександр Жучковський скаржиться, що на окупованих теренах України живуть українці. Навіть колаборанти, які пішли служити Росії – все одно українці. Це приносить російському нацисту невимовні страждання”, - наголосив Казанський.

Він також підкреслив, що окупанти вчергове наочно підтвердили, що жодні зрадники та колаборанти ніколи не стануть своїми для росіян. І завжди залишатимуться у РФ людьми другого ґатунку.

Нагадаємо, що окупанти в Євпаторії облаштовують вогневі точки у несподіваних місцях.

Новини ТСН онлайн 16:00 17 липня. Річниця МН-17, зрадники без нагород, знайшли викрадене немовля

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