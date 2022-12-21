Російські найманці готують провокації на українсько-білоруському кордоні: який сценарій хочуть використати

На територію білоруського підприємства доставили 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області.

Найманці приватної військової компанії "Ліга", що входить до складу ПВК "Вагнер", прибули у Гомельську область, аби підготувати провокації. Вони хочуть обстріляти території Білорусі і звинуватити у цьому українських військових.

Про це інформує Центр національного спротиву із посиланням на інформацію місцевого підпілля.

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"Найманці розділені на дві групи (80-90 осіб) й прибули в район села Крупейкі (Лоєвський район, Гомельська область) для виконання завдань. В розпорядженні груп перебуває легкоброньована техніка і тентовані вантажні автомобілі. Групи посилені інженерними підрозділами", - сказано у повідомленні.

Одним зі сценаріїв провокації є обстріл території Білорусі нібито ЗСУ. Йдеться про саме тих найманців, які прибули до Білорусі 20 вересня. Тоді на територію приватного охоронного підприємства "ГардСервіс", де розміщувались найманці, доставили 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області.

Варто зазначити, 21 грудня з'явилися новини, що Білорусь запровадила тимчасове обмеження на в’їзд та вхід у межах прикордонної смуги Лоєвського району.

Росія перекидає техніку та війська ближче до кордону України

20 грудня білоруська моніторингова група "Беларускі Гаюн", яка відстежує військову активність у РБ, повідомила, що російські військові перевозять танки, вантажівки та свій особовий склад з білоруських полігонів у північній та центральній частинах країни, де вони дислокувалися, ближче до кордону з Україною.

Українські прикордонники прокоментували активність у Білорусі. У ДПСУ не фіксують різкого збільшення військової техніки та окупантів на українсько-білоруському кордоні. Ситуація там залишається контрольованою, а кордон максимально посилений.

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