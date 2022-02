Російські найманці відкрили вогонь з важкого озброєння по Луганську: відео

УВАГА! ВАЖЛИВЕ ПОВІДОМЛЕННЯ! Російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію - відкрили вогонь з важкого озброєння по населеному пункту ЛУГАНСЬК. (відео) ATTENTION! IMPORTANT MESSAGE! Russian occupation forces carried out yet another provocation using heavy armament to shell the settlement of LUHANSK (video below) Сьогодні близько 21 години, російсько-окупаційні війська здійснили чергову провокацію з метою звинувачення українських військових. Агресор відкрив вогонь з важкого озброєння, з району населеного пункту ЛОБАЧЕВЕ в напрямку ЛУГАНСЬКА. За відсутності будь-яких агресивних дій з боку українських захисників, загарбники самі підривають об’єкти інфраструктури на окупованих територіях та здійснюють хаотичні обстріли населених пунктів. Очевидним є те, що противник продовжує використання своїх пропагандистських методів ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України та нагнітання ситуації. Такими діями загарбники вкотре продемонстрували своє цинічне та байдуже ставлення до життя й здоров’я мирних мешканців. Командування операції Об’єднаних сил офіційно повідомляє, що підрозділи Об’єднаних сил неухильно дотримуються Мінських домовленостей, та норм міжнародного гуманітарного права. Відтак, заяви про нібито обстріли населених пунктів з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе країна - окупант. ATTENTION! IMPORTANT MESSAGE! Russian occupation forces carried out yet another provocation using heavy armament to shell the settlement of LUHANSK (video below) Today at around 9 pm, Russian occupation forces carried out yet another provocation with the aim of falsely accusing Ukrainian service members. Aggressor opened heavy armament fire from the settlement of LOBACHEVE targeting LUHANSK. With Ukrainian defenders refraining from any aggressive acts that could possibly trigger a violent response, the occupation forces continue to destroy civilian infrastructure on the temporarily occupied territories and sporadically shell civilian settlements. It is obvious that the adversary continues to use the Russian propaganda machine to wage information warfare, to falsely accuse the Armed Forces of Ukraine and to further escalate the situation. By doing so, the occupation forces once again demonstrated their cowardness and complete disregard for the lives and health of the local civilian population. This is the official statement and the Joint Forces command would like to inform everyone that the Joint Forces continue to strictly abide by the Minsk Agreements and the International Humanitarian Law. Therefore, the claims about the civilian settlement shelling carried out by the Armed Forces of Ukraine are completely false and provocative, as the only party responsible for those incidents is the aggressor-state.