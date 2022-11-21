"Російські нелюди обстріляли два села на Запоріжжі ракетами С-300": фото руйнувань і величезної вирви

У ніч проти понеділка, 21 листопада, окупанти вдарили ракетами С-300 по двох селах у Запорізькій області.

Про це повідомив голова Запорізьсої ОВА Олександр Старух.

"Цієї ночі російські нелюди обстріляли два села однієї з громад Запорізького району ракетами С- 300. Вибухами зруйновані і пошкоджені житлові будинки. На щастя, з людей ніхто не постраждав", - поінформував він.

Обстріл сіл на Запоріжжі 21 листопада, фото / Запорізька ОВА

Обстріл сіл на Запоріжжі 21 листопада, фото / Запорізька ОВА

На оприлюднених фото можна помітити, що ракети влучили просто біля будинків мирних жителів, внаслідок чого утворилася величезна вирва, а самі будівлі сильно пошкоджено.

Обстріл сіл на Запоріжжі 21 листопада, фото / Запорізька ОВА

Російський терор мирної України

Від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила проти України понад 4700 ракет.

За словами президент Володимира Зеленського, сотні українських міст просто спалені. Тисячі людей загинули. Сотні тисяч людей силою депортовані в Росію. Через напада на Україну, мільйони громадян поїхали до інших країн, рятуючись від війни.

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