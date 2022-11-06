Російські обстріли пошкодили залізницю: затримуються та змінюють розклад деякі поїзди

“Укрзалізниця” опублікувала змінений розклад поїздів та повідомила про можливості пересадки для пасажирів.

Через пошкоджену російськими обстрілами інфраструктуру та закриттям перегону “Ворожба — Білопілля” затримуються та змінюють розклад деякі поїзди.

Про це повідомили увечері в неділю, 6 листопада, у пресслужбі Укрзалізниці.

Поїзд №45 “Харків — Ужгород” прямує зміненим маршрутом через Полтаву та Гребінку. Орієнтовний час його прибуття на станцію Київ-Пасажирський — 02:00 7 листопада. Запізнення +3 години.

Поїзд №259 “Суми — Івано-Франківськ” також поїде через Полтаву та Гребінку та вивезе із Сум усіх пасажирів з квитками на поїзди №45 і №259 до Києва з можливістю пересадки там на інші поїзди західного напрямку. Орієнтовний час його прибуття на станцію Київ-Пасажирський — 06:00 7 листопада. Запізнення +5 год.

Поїзд №780 “Київ — Суми” прямує до станції Ворожба. 151 пасажира з квитками до станції Суми у Ворожбі чекатимуть автобуси. “Укрзалізниця” висловила вдячність за швидке реагування на ситуацію Сумській ОВА.

Цей же поїзд вирушить зі станції Ворожба орієнтовно о 21:00 до Києва. Орієнтовний час прибуття до столиці — 01:00 7 листопада. Зупинки будуть на станціях Путивль, Конотоп, Бахмач, Ніжин, Дарниця для посадки пасажирів з квитками на поїзди №45 і №259.

Поїзд №805 “Харків — Конотоп” прослідує до станції Білопілля. 7 листопада цей поїзд відправиться за маршрутом "Білопілля — Харків".

В “Укрзалізниці” повідомили, що усіх пасажирів, які прибуватимуть під час комендантської години, безкоштовно розмістять в залах очікування підвищеного комфорту.

Нагадаємо, до звільненого Куп'янська Харківської області від 3 листопада відправляється потяг. 95% дороги їхатиме поїзд, а далі - безкоштовна маршрутка.

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