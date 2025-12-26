- Дата публікації
Російські обстріли призвели до знеструмлення — що відомо про обстріл Миколаївщини
Є пошкодження житла й авто, частина району залишалась без світла.
Російські війська протягом минулої доби обстрілювали Миколаївщину. Через обстріли сталося часткове знеструмлення абонентів у Миколаївському районі. Наразі майже всіх споживачів уже під’єднали до електропостачання.
Про наслідки атак станом на 07:00 26 грудня повідомив очільник області Віталій Кім.
За його словами, увечері під удар потрапило місто Очаків. За попередніми даними, обстріл вели з реактивних систем залпового вогню. Унаслідок атаки пошкоджено 11 приватних будинків та вісім автомобілів. Люди не постраждали.
Уночі ворог атакував Миколаїв і прилеглі населені пункти ударними безпілотниками. Йдеться про дрони типу «Молнія». Інформації про постраждалих немає.
«Крім того, ворог чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає», — додав Кім.
Нагадаємо, вночі проти п’ятниці, 26 грудня, російська окупаційна армія атакувала об’єкт інфраструктури в Одесі. На місці атаки сталося займання.