ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
105
Час на прочитання
1 хв

Російські обстріли призвели до знеструмлення — що відомо про обстріл Миколаївщини

Є пошкодження житла й авто, частина району залишалась без світла.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Енергетик

Енергетик

Російські війська протягом минулої доби обстрілювали Миколаївщину. Через обстріли сталося часткове знеструмлення абонентів у Миколаївському районі. Наразі майже всіх споживачів уже під’єднали до електропостачання.

Про наслідки атак станом на 07:00 26 грудня повідомив очільник області Віталій Кім.

За його словами, увечері під удар потрапило місто Очаків. За попередніми даними, обстріл вели з реактивних систем залпового вогню. Унаслідок атаки пошкоджено 11 приватних будинків та вісім автомобілів. Люди не постраждали.

Уночі ворог атакував Миколаїв і прилеглі населені пункти ударними безпілотниками. Йдеться про дрони типу «Молнія». Інформації про постраждалих немає.

«Крім того, ворог чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає», — додав Кім.

Нагадаємо, вночі проти п’ятниці, 26 грудня, російська окупаційна армія атакувала об’єкт інфраструктури в Одесі. На місці атаки сталося займання.

Дата публікації
Кількість переглядів
105
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie