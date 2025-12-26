Енергетик

Російські війська протягом минулої доби обстрілювали Миколаївщину. Через обстріли сталося часткове знеструмлення абонентів у Миколаївському районі. Наразі майже всіх споживачів уже під’єднали до електропостачання.

Про наслідки атак станом на 07:00 26 грудня повідомив очільник області Віталій Кім.

За його словами, увечері під удар потрапило місто Очаків. За попередніми даними, обстріл вели з реактивних систем залпового вогню. Унаслідок атаки пошкоджено 11 приватних будинків та вісім автомобілів. Люди не постраждали.

Уночі ворог атакував Миколаїв і прилеглі населені пункти ударними безпілотниками. Йдеться про дрони типу «Молнія». Інформації про постраждалих немає.

«Крім того, ворог чотири рази атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади. Постраждалих немає», — додав Кім.

Нагадаємо, вночі проти п’ятниці, 26 грудня, російська окупаційна армія атакувала об’єкт інфраструктури в Одесі. На місці атаки сталося займання.