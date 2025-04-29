Російські обстріли знищили 50% видобутку газу: що чекає на українців

Газ / © Pixabay

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Через обстріли РФ Україна втратила 50% видобутку газу. Уряд працює над компенсацією втрат через імпорт та відновлення вітчизняного видобутку, щоб забезпечити країну необхідним газом до наступного опалювального сезону.

Про це розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання, передає РБК-Україна.

«Цієї зими ворог здійснив низку масованих атак на українську газовидобувну інфраструктуру. Завдав втрат в обсязі майже 50% від всього видобутку. Попри це, сектор вистояв та стабільно забезпечує споживачів „блакитним паливом“. Наразі активно працюємо над тим, щоб компенсувати ці втрати, зокрема за рахунок імпорту», — зазначив голова уряду.

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За його словами, Європейський банк реконструкції та розвитку надасть Україні 270 млн євро для закупівлі газу. Грант у 140 млн євро від Норвегії забезпечить постачання 1 млрд куб. м газу.

Шмигаль розповів, що з початку 2025 року Україна вже законтрактувала 1,5 млрд куб. м газу, а також збирається закупити 300 млн куб. м зрідженого природного газу в польської компанії Orlen.

«Сьогодні також ухвалюємо важливе рішення для прискорення вітчизняного газовидобутку. Приватним підприємствам нафтогазовидобувної сфери максимально спрощуємо процедури облаштування установок зберігання енергії, а також будівництва об’єктів, необхідних для приєднання до газотранспортної системи України», — відзначив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №13095, яким пропонується скасувати для українців плату за транспортування природного газу.