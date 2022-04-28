Російські офіцери почали розстрілювати своїх солдатів, щоб змусити їх наступати на Україну - СБУ

Російські офіцери почали розстрілювати своїх солдатів, щоб змусити їх наступати на Україну - СБУ

Російські офіцери скаржаться на деморалізованих солдатів, тож вони навіть почали розстрілювати їх, щоб інших змусити йти в бій.

Командири солдатів армії РФ не можуть підняти бойовий дух свої підлеглих і навіть вдаються до вбивства.

Про це свідчить листування командира полку загарбників, який воює під Ізюмом на Харківщині, яку викрила і оприлюднила СБУ.

"Мої почали дуже боятися. Всі безсилі. Ні морально підняти їх не можу, ні фізично. Навіть розстрілюю", - скаржиться окупант.

У голосових повідомленнях окупант детально розказує, як йому надокучила війна і як він невдоволений "новим поповненням".

"Тут всі деморализовані повністю. В ротах залишилось по 10-15 людей у кращому випадку. На доукомплектування відправили молодих, приблизно 60 осіб… З них половина - боягузи, бл*дь, панікери", – розповідає він.

Зрештою, зізнається, що такі ж настрої і в офіцерів. Тому окупант живе мріями про повернення додому.

"Додому: дітей, дружину обійняти. А потім – до бл*дів! Щоб було багато-багато, куча бл*дів, і більше нічого не хочется", – сказав росіянин.

В СБУ зазначили, що маючи такі "сімейні" цінності – не дивно, що окупанти чинять звірства в Україні. "Але вони відповідатимуть за все", - підсумували у спецслужбі.

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