"Це дуже складний план гри, щоб встояти": російські офіцери вважають, що напасти на Україну буде важко

"Це дуже складний план гри, щоб встояти": російські офіцери вважають, що напасти на Україну буде важко

Також вони скаржаться на те, що їхні плани виявляють і публічно викривають західні країни.

Американська розвідка вказує на те, що деякі російські чиновники стурбовані тим, що широкомасштабне вторгнення до України буде дорожчим і складнішим, ніж уявляють президент Росії Володимир Путін та інші лідери Кремля.

Про це CNN повідомили чотири людини, знайомі з відомством розвідки США.

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Як пише американське видання, що російські ч иновники, серед яких є розвідники та військові оперативники, також скаржаться на те, що їхні плани виявляють і публічно викривають західні країни. Як повідомили виданню два джерела, то немає жодних доказів того, що ці чиновники виступають проти загального плану або будуть бунтувати проти наказів Путіна.

Ще один інформатор , знайомий з розвідкою США, зазначив, що в Росії є професійні військові, які, як очікується, ефективно виконуватимуть накази Путіна. Проте російський оборонний персонал вважає, що буде важко напасти на Україну, таку думку висловив високопоставлений європейський чиновник, посилаючись на не розуміння російських військових плану гри. Посадовець додав, що їхні оцінки свідчать, що вони вважають, що "це дуже складний план гри, щоб встояти".

Нагадаємо, 7 лютого повідомляли, що військова техніка РФ передислокувалася ближче до українсько-білоруського кордону - за 50 км. Це зафіксували нові супутникові знімки приватної американської компанії. Підрозділи, які зокрема оснащені ракетними комплексами "Іскандер" та штурмовиками Су-25, сконцентровані в трьох точках неподалік білорусько-українського кордону.

Як вважає радник президента США з національної безпеки Джейка Саллівана, Росія може розпочати повномасштабне вторгнення будь-якого дня і в різних формах.

Раніше Джейк Салліван заявив, що нові санкції проти Росії можуть торкнутися і Китаю.

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