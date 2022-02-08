Російські окупанти, а не сепаратисти: в МЗС відреагували на публікацію Reuters про Донбас

Російські окупанти, а не сепаратисти: в МЗС відреагували на публікацію Reuters про Донбас

Міністерство закликає писати про Донба правильно.

В українському Міністерстві закордонних справ відреагували на матеріал агенства Reuters, в якому російських окупантів на Донбасі назвали сепаратистами.

Заголовок у матеіралі прокоментував речник МЗС Олег Ніколенко у Twitter.

Також читайте Воюють з іноземними ЗМІ: Росія закриває корпункт телеканалу Deutsche Welle

"Reuters, на Донбасі не сепаратисти, а російська окупаційна адміністрація. Увага до російських "довірених осіб" створює фальшиву реальність, підриває зусилля із притягнення Росії до відповідальності за свої злочини. Коли йдеться про європейську безпеку, відповідальна журналістика відіграє вирішальну роль", - написав він.

В МЗС закликали не створювати фальфиву реальність і писати про події на Сході правильно.

Слід зауважити, що 7 лютого на сайті Reuters з'явився матеріал із заголовком "Лідер сепаратистів заявив, що повномасштабна війна на сході України може розпочатися будь-якої миті". У матеріалі російські війська та їх ставлеників в ОРДЛО називають "сепаратистами".

До слова, у матеріалі також наводиться коментар Ніколенко. Він нагадав, що російські сили ведуть війну на Донбасі вже вісім років.

Як повідомлялося, американське інформагентство Bloomberg увечері в п'ятницю, 4 лютого, помилково оприлюднило оголошення щодо вторгнення Росії до України. У виданні зауважили, що заголовок "Росія вторглася до України" був випадково опублікований близько 16:00 за Східним часом (близько 23:00 за Києвом).

Читайте також:

"Терпи, моя красуне": Пєсков розтлумачив заяву Путіна

Дат не називають: Кремль запевняє, що російські війська не залишаться у Білорусі після навчань