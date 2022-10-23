Російські окупанти атакували Україну "мопедами": ЗСУ знищили 16 з них

В ніч проти 23 жовтня російські окупанти атакували південь України "шахедами". ЗСУ вдалося збити 16 з них.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

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"Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряне командування "Південь" Повітряних Сил на Миколаївщині знищено одинадцять ворожих дронів, ще три "Shahed-136" збито іншими підрозділами Сил оборони півдня країни. Іще два баражуючі боєприпаси, яким вдалося прорватися з південного напрямку, знищені зенітниками Повітряне командування "Схід" та Повітряне командування "Центр" на сході та півночі України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський повідомив, що для боротьби з російськими дронами Україні потрібно більше систем ППО. Держава не може боротися з ворожими дронами самими лише ракетами одної IRIS-T.

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