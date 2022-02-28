Російські окупанти цинічно обстріляли з "Градів" Чернігів та навколишні села, є загиблі та постраждалі - фото

Російські окупанти цинічно обстріляли з "Градів" Чернігів та навколишні села, є загиблі та постраждалі - фото

Ворог свідомо обстрілював мирних жителів.

Російські окупаційні війська обстріляли із "Градів" приміські села Чернігова. Найбільше постраждало село Киїнка, що за кілька кілометрів від Чернігова, а також сусіднє село Павлівка.

Про це повідомляє "Суспільне Чернігів". Фото обстрілів поширюють у телеграм-каналах.

Місцеві жителі повідомляють, про значні руйнування десятків будинків. Деякі будинки повністю знищені. Під завалами можуть бути люди. На місце прибули рятувальники ДСНС, але кілька разів були вимушені припинити роботу через нові обстріли.

Ворог свідомо обстрілював мирних жителів, тут немає складів з боєприпасами чи військових частин. Попередньо, є загиблі і поранені.

"Сьогоднішні страшні пожежі у нашому древньому, літописному Чернігові. Але ми все здолаємо. Бо ми на своїй землі, і за нас моляться наші предки, великі мужі, які творили Україну", - написали у пресслужбі ДСНС України.