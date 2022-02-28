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Російські окупанти цинічно обстріляли з "Градів" Чернігів та навколишні села, є загиблі та постраждалі - фото

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Ворог свідомо обстрілював мирних жителів.

Російські окупаційні війська обстріляли із "Градів" приміські села Чернігова.  Найбільше постраждало село Киїнка, що за кілька кілометрів від Чернігова, а також сусіднє село Павлівка.

Про це повідомляє "Суспільне Чернігів". Фото обстрілів поширюють у телеграм-каналах.

Місцеві жителі повідомляють, про значні руйнування десятків будинків. Деякі будинки повністю знищені. Під завалами можуть бути люди. На місце прибули рятувальники ДСНС, але кілька разів були вимушені припинити роботу через нові обстріли.

Ворог свідомо обстрілював мирних жителів, тут немає складів з боєприпасами чи військових частин. Попередньо, є загиблі і поранені. 

"Сьогоднішні страшні пожежі у нашому древньому, літописному Чернігові. Але ми все здолаємо. Бо ми на своїй землі, і за нас моляться наші предки, великі мужі, які творили Україну", - написали у пресслужбі ДСНС України.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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