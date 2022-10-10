Російські окупанти десятьма ракетами С300 обстріляли Миколаїв

Сьогодні, 10 жовтня, близько 1-ї години ночі російські окупанти здійснили ракетний обстріл міста Миколаїв. По місту було випущено 10 ракет.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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"Щодо нічних "прильотів" по Миколаєву. Випущено 10 ракет С300. Попередньо без жертв", - написав Кім.

Як зазначив міський голова Миколаєва Олексчандр Сєнькевич, зараз служби міста проводять огляд місць обстрілів та обстежють прилеглі будинки.

"Вже відомо, що постраждали цивільні об’єкти", - написав Сєнькевич.

Нагадаємо, що цієї ночі російські окупанти вчерговий раз обстріляли Запоріжжя. Внаслідок ракетної атаки у центрі міста знову зруйновано багатоповерхівку. Відомо, що є постраждалі.

Після опівночі 10 жовтня російські окупанти знову атакували Запоріжжя. Було зафіксовано близько 10 "прильотів". Жителів міста закликали перебувати в укриттях.