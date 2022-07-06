Російські окупанти дистанційно мінують населенні пункти Харківщини та обстрілюють їх з вертольотів і танків - Генштаб

Російські окупанти дистанційно мінують населенні пункти Харківщини та обстрілюють їх з вертольотів і танків - Генштаб

Російські окупанти минулої доби обстріляли з вертольотів, танків та артилерії з десяток населенних пунктів Харківської області.

Також загарбники проводили дистанційне мінування місцевості

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"На Харківському напрямку ворог веде оборонні дії. Зафіксовано обстріли із вертольотів, танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Соснівка, Слатине, Мала Данилівка, Черкаські Тишки, Веселе, Кутузівка, Мосьпанове, Гусарівка, Чепіль та Нова Миколаївка", - повідомляє Генштаб.

Російські окупанти дистанційно мінували місцевість неподалік Шестакового та Перемоги.

Нагадаємо, що Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що військове командування не давало жодних вказівок на перешкоджання переміщенню людей упродовж найближчих днів.

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