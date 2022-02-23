Російські окупанти евакуювали всю нічну зміну на хімзаводі в Криму: Кулеба попередив про нові провокації

Російські окупанти евакуювали всю нічну зміну на хімзаводі в Криму: Кулеба попередив про нові провокації

Кулеба каже, що Москва немає меж у спробах фальсифікувати приводи для подальшої агресії.

У Криму, який РФ незаконно анексувала в 2014 році, окупанти евакуювали усю нічну зміну хімічного заводу "Титан", що в окупованому Армянську. Це може бути підготовкою для чергової провокації Кремля проти України.

Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба у Twitter.

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За словами українського міністра, евакуація нічної зміни з хімзаводу є тривожним сигналом.

"Тривожні повідомлення з Криму про те, що всю нічну зміну хімзаводу "Титан" в Армянську евакуювали з об'єкта. Можливо, це підготовка до чергової інсценованої провокації з боку Росії. У Москви, схоже, немає межі в спробах сфальсифікувати приводи для подальшої агресії", - написав Кулеба.

Інформацію про евакуацію на хімзаводі "Титан" підтвердили і в ГУР Міноборони України, де попередили, що РФ може готувати теракт або хімічну диверсію, аби звинуватити українську сторону.

Зазначається, що йдеться про 50 співробітників , які були на хімзаводі.

"За розвідувальними даними на заводі "Титан", що в м. Армянськ, Перекопський перешийок та вцілому на окупованому півострові Крим плануються ймовірні провокації, не виключається теракт або хімічна диверсія з метою звинувачення української сторони. Ми офіційно заявляємо, що Україна не планувала і не планує ніяких диверсійних дій на цьому об'єкті та спростовуємо всі заяви з цього приводу", - повідомили у ГУР Міноборони України.

Нагадаємо, в анексованому Росією Криму окупанти припинили роботу КПВВ для в'їзду/виїзду громадян з українського півострова на підконтрольну територію. Безперешкодно потрапити до Криму можуть лише мешканці окупованого півострова, яким Росія видала свої паспорти.

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