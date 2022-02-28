Російські окупанти іноді імітують намір здатися в полон: вивішують білий прапор

Російські окупанти іноді імітують намір здатися в полон: вивішують білий прапор

Натомість армія РФ розстрілює військових.

Стало відомо про випадки, коли російські окупанти повідомляють про наміри здатися в полон, але не роблять цього.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що ворожі війська іноді вивішують на своїй техніці білий прапор, аби здатися. Втім, не роблять цього. Натомість після наближення до українських позицій починають відкривати вогонь на ураження.

Крім того, у бажанні замаскуватися та завдати удару зненацька окупанти помічають свої колони синьо-жовтим стягом. Такі випадки фіксували у населених пунктах Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області.