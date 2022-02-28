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Російські окупанти іноді імітують намір здатися в полон: вивішують білий прапор

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Натомість армія РФ розстрілює військових.

Стало відомо про випадки, коли російські окупанти повідомляють про наміри здатися в полон, але не роблять цього.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що ворожі війська іноді вивішують на своїй техніці білий прапор, аби здатися. Втім, не роблять цього. Натомість після наближення до українських позицій починають відкривати вогонь на ураження.

Крім того, у бажанні замаскуватися та завдати удару зненацька окупанти помічають свої колони синьо-жовтим стягом. Такі випадки фіксували у населених пунктах Перемога, Нова Басань Київської області, на автодорозі Красностав – Ніжин Чернігівської області.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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