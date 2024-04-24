Російські окупанти контролюють частину села Очеретине - військовий експерт

Очеретине повністю ще не втрачене. Там продовжуються бойові дії.

Російські окупанти контролюють лише частину села Очеретине на Донеччині. Там продовжуються бойові дії.

Про це в ефірі “Еспресо” розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Очеретине повністю ще не втрачене. Там продовжуються бойові дії. Росіяни дійсно зайшли в населений пункт і контролюють частину Очеретиного. Зокрема, південну частину села. Зараз Сили оборони намагаються їх звідти вибити. Особливо над цим завданням працюють підрозділи 47-ї ОМБр. Варто окремо зауважити, чому окупанти так активно атакують в напрямку Очеретиного. Річ у тому, що цей населений пункт розташований по трасі 0511. Ця траса логістично виводить на Покровськ", наголосив Олександр Коваленко.

Він також додав, що російські військові намагаються обійти лінії оборони українських захисників поблизу Авдіївки.

"Росіяни марять просуватись саме в напрямку Покровська. Окрім всього іншого Очеретине знаходиться північніше раніше повідомленого розміщення наших ліній оборони та рубежів на захід від Авдіївки. Тобто, з одного боку вони далі намагаються просуватись в напрямку Покровська, а з іншого - хочуть спробувати обійти наші лінії оборони", - підкреслив Коваленко.

Нагадаємо, що окупанти просунулись в Очеретиному через помилку в ротації ЗСУ.

Читайте також: