Російські окупанти на Чернігівщині обстрілюють житлові будинки та мирних жителів: ситуація в області

Російські окупанти на Чернігівщині обстрілюють житлові будинки та мирних жителів: ситуація в області

Без електропостачання залишаються 50 населених пунктів у 3 районах області.

27 лютого 2022 року на території Чернігівської області ліквідовано 7 пожеж, з яких: 4 внаслідок обстрілів (3 в житловому секторі, 1 на об’єкті) та 3 - з інших причин (житловий сектор).

Про це повідомили в Чернігівській ОДА.

Загалом, з початку воєнних дій, виникло 63 пожежі, з яких: 41 внаслідок обстрілів та 22 - з інших причин. Врятовані 13 осіб, з них 10 дітей. Загинула 1 особа.

Без електропостачання залишаються 50 населених пунктів у 3 районах області. Підрозділи ГУ ДСНС в області 5 разів залучалися для надання допомоги та проведення інших робіт, а саме:

проведення робіт із евакуації мешканців (16 осіб зазнали травм) з пошкодженого вибухом багатоквартирного житлового будинку у м. Чернігів по вул. Магістратській.

деблокування мешканців з-під конструктивних елементів пошкоджених вибухами багатоквартирних житлових будинків у м. Чернігів по вул. Кирпоноса та Івана Мазепи.

транспортування до лікувального закладу мешканки пошкодженого вибухом багатоквартирного житлового будинку.

надання допомоги бригаді екстреної медичної допомоги із підйому з підвального приміщення мешканки багатоквартирного житлового будинку, яка отримала травми, не пов’язані з веденням бойових дій (м. Прилуки, пров. Польовий).

За інформацією оперативно-диспетчерської служби АТ "Чернігівобленерго" через бойові дії без електропостачання залишаються 50 населених пунктів у 3 районах області (Чернігівський, Ніжинський, Корюківський). Відновлювальні роботи не проводяться.