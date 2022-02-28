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Російські окупанти на Чернігівщині обстрілюють житлові будинки та мирних жителів: ситуація в області

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Російські окупанти на Чернігівщині обстрілюють житлові будинки та мирних жителів: ситуація в області

Фото: Чернігівська ОДА

Без електропостачання залишаються 50 населених пунктів у 3 районах області.

27 лютого 2022 року на території Чернігівської області ліквідовано 7 пожеж, з яких: 4 внаслідок обстрілів (3 в житловому секторі, 1 на об’єкті) та 3 - з інших причин (житловий сектор).

Про це повідомили в Чернігівській ОДА. 

Загалом, з початку воєнних дій, виникло 63 пожежі, з яких: 41 внаслідок обстрілів та 22 - з інших причин. Врятовані 13 осіб, з них 10 дітей. Загинула 1 особа.

Без електропостачання залишаються 50 населених пунктів у 3 районах області. Підрозділи ГУ ДСНС в області 5 разів залучалися для надання допомоги та проведення інших робіт, а саме:

  • проведення робіт із евакуації мешканців (16 осіб зазнали травм) з пошкодженого вибухом багатоквартирного житлового будинку у м. Чернігів по вул. Магістратській.
  • деблокування мешканців з-під конструктивних елементів пошкоджених вибухами багатоквартирних житлових будинків у м. Чернігів по вул. Кирпоноса та Івана Мазепи.
  • транспортування до лікувального закладу мешканки пошкодженого вибухом багатоквартирного житлового будинку.
  • надання допомоги бригаді екстреної медичної допомоги із підйому з підвального приміщення мешканки багатоквартирного житлового будинку, яка отримала травми, не пов’язані з веденням бойових дій (м. Прилуки, пров. Польовий).

За інформацією оперативно-диспетчерської служби АТ "Чернігівобленерго" через бойові дії без електропостачання залишаються 50 населених пунктів у 3 районах області (Чернігівський, Ніжинський, Корюківський). Відновлювальні роботи не проводяться.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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