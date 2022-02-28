Російські окупанти на Чернігівщині обстрілюють житлові будинки та мирних жителів: ситуація в області

Без електропостачання залишаються 50 населених пунктів у 3 районах області.
27 лютого 2022 року на території Чернігівської області ліквідовано 7 пожеж, з яких: 4 внаслідок обстрілів (3 в житловому секторі, 1 на об’єкті) та 3 - з інших причин (житловий сектор).
Про це повідомили в Чернігівській ОДА.
Загалом, з початку воєнних дій, виникло 63 пожежі, з яких: 41 внаслідок обстрілів та 22 - з інших причин. Врятовані 13 осіб, з них 10 дітей. Загинула 1 особа.
Без електропостачання залишаються 50 населених пунктів у 3 районах області. Підрозділи ГУ ДСНС в області 5 разів залучалися для надання допомоги та проведення інших робіт, а саме:
- проведення робіт із евакуації мешканців (16 осіб зазнали травм) з пошкодженого вибухом багатоквартирного житлового будинку у м. Чернігів по вул. Магістратській.
- деблокування мешканців з-під конструктивних елементів пошкоджених вибухами багатоквартирних житлових будинків у м. Чернігів по вул. Кирпоноса та Івана Мазепи.
- транспортування до лікувального закладу мешканки пошкодженого вибухом багатоквартирного житлового будинку.
- надання допомоги бригаді екстреної медичної допомоги із підйому з підвального приміщення мешканки багатоквартирного житлового будинку, яка отримала травми, не пов’язані з веденням бойових дій (м. Прилуки, пров. Польовий).
За інформацією оперативно-диспетчерської служби АТ "Чернігівобленерго" через бойові дії без електропостачання залишаються 50 населених пунктів у 3 районах області (Чернігівський, Ніжинський, Корюківський). Відновлювальні роботи не проводяться.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- літаки - 29
- гелікоптери - 29
- танки - 191
- бойові броньовані машини - 816
- гармати - 74
- ЗРК "Бук" - 1
- "Гради" - 21
- автомобільна техніка - 291
- цистерни - 60
- БпЛА ОТР2 - 3
- кораблі і катери - 2
- Особовий склад орієнтовно - 5300
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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