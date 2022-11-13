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Російські окупанти на Луганщині натовпом зґвалтували 12-річну дівчинку

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
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Російські окупанти на Луганщині натовпом зґвалтували 12-річну дівчинку

Фото: pixabay.com

Російські окупанти продовжують скоювати військові злочини на території України.

Російські окупанти на окупованій території Луганщини вдесятьох згвалтували 12-річну дівчинку.

Про це свідчить перехоплена розмова окупантів, яку оприлюднила СБУ.

Так, на записі окупанти розповідають, що їх  командування з позицій не випускає в місто через те, що вони займаються зґвалтуваннями.

"Вдесятьох зґвалтували 12-річну дівчинку. Їх знайти не можуть, через що інших не випускають в місто", - розповідає дружині окупант, підрозділ якого дислокується в районі Кремінної.

Інших загарбник про подібний випадок розповідає на Донеччині. Тут окупанти зґвалтували жінку.

"Ну коротше, тепер ні в місто, нікуди не виїдемо ... там дезертири, коротше, бабу згвалтували. Або, кажуть, дезертири мобілізовані, або добровольці", - розповідає він.

Слід зазначити, що СБУ уже відкрила майже 16 тис. кримінальних проваджень за 438 статтею Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що  у Дніпрі раніше засуджений чоловік зґвалтував 11-річну дівчинку. Він заманив дівчинку до своєї оселі, запропонувавши показати кошеня. Там, погрожуючи ножем, чоловік зв’язав дитині руки, заклеїв рота та зґвалтував.

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Дата публікації
Перегляди
8187
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