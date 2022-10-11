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Російські окупанти на Луганщині шукають українських патріотів та своїх дезертирів - Генштаб

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Російські окупанти на Луганщині шукають українських патріотів та своїх дезертирів - Генштаб

Фото: Associated Press

На окупованих територіях Луганщини російські окупанти проводять пошуки українських патріотів.

На Луганщині російські загарбники посилили заходи щодо виявлення серед місцевого населення патріотів України.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"У місті Старобільськ Луганської області окупанти проводять пошуки українських патріотів, затримання членів родин та друзів військовослужбовців, а також співробітників правоохоронних органів. Крім того, за наявною інформацією, у Луганській області, під виглядом пошуку українських диверсантів, загарбники розшукують своїх дезертирів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українські захисники впритул наблизилися до міста Сватове на Луганщині. Його звільнення дасть можливість в майбутньому звільнити Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

Військовий оглядач Денис Попович впевнений, що ЗСУ накопичили достатньо сил для наступу на Луганщині, зокрема, для звільнення Сватового та Кремінної. 

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Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
Дата публікації
Перегляди
1159
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