Російські окупанти на своїй бронетехніці для прикриття розміщують дітей та жінок - Генштаб

Російські окупанти на своїй бронетехніці для прикриття розміщують дітей та жінок - Генштаб

Разом з тим окупанти готові складати зброю.

Російські окупанти на своїй бронетехніці розміщують дітей та жінок. Це вони роблять для прикриття.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"У напрямку Макарів - Київ рухається колона, для прикриття на бронетехніці ворог розмістив дітей та жінок. Разом з тим, морально-психологічний стан окупаційних військ низький. Біля Корюківки на Чернігівщині строковики ЗС РФ готові скласти зброю і здатися в полон. Сотні одиниць виведених з ладу броньованих машин і танків по всій території України покинуті вздовж доріг", - йдеться у повідомленні.