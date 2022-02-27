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Російські окупанти на своїй бронетехніці для прикриття розміщують дітей та жінок - Генштаб

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Російські окупанти на своїй бронетехніці для прикриття розміщують дітей та жінок - Генштаб

Facebook/Оперативне командування "Північ"

Разом з тим окупанти готові складати зброю.

Російські окупанти на своїй бронетехніці розміщують дітей та жінок. Це вони роблять для прикриття. 

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ. 

"У напрямку Макарів - Київ рухається колона, для прикриття на бронетехніці ворог розмістив дітей та жінок. Разом з тим, морально-психологічний стан окупаційних військ низький. Біля Корюківки на Чернігівщині строковики ЗС РФ готові скласти зброю і здатися в полон. Сотні одиниць виведених з ладу броньованих машин і танків по всій території України покинуті вздовж доріг", - йдеться у повідомленні. 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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