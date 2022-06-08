Російські окупанти намагалися просунутися в районах Тошківки та Нагірного: ЗСУ відбили ворожі атаки

Російські окупанти намагалися просунутися в районах Тошківки та Нагірного: ЗСУ відбили ворожі атаки

На Донбасі російські окупанти намагалися просунутися на кількох напрямках.

Збройним силам України вдалося відкинути росіян в районах Тошківки, Устинівки та Нагірного.

Про це йдеться в ранковому зведенні генштабу ЗСУ.

На Слов’янському напрямку окупанти продовжують проводити штурмові дії, щоб покращити своє тактичне положення. Для недопущення проведення контрнаступу ЗСУ росіяни проводять інженерне обладнання вогневих позицій в районі населеного пункту Ізюм.

На Лиманському напрямку противник здійснив спробу розвідки боєм у напрямку населеного пункту Райгородок, успіху не мав, відійшов.

На Сєвєродонецькому напрямку ЗСУ успішно стримують штурм в місті Сєверодонецьк, бойові дії тривають. В районі населеного пункту Тошківка наступ противника успіху не мав. Ворог також намагався просунутися на напрямку населеного пункту Устинівка, але українські захисники відкинули окупантів.

На Бахмутському напрямку окупанти стали інтенсивніше азастосовувати оперативно-тактичну та армійську авіацію. Війська РФ обстріляли позиції наших підрозділів із мінометів, ствольної артилерії та реактивних ситем залпового вогню в районах населених пунктів Покровське, Берестове, Золоте-4, Врубівка, Травневе, Яковлівка і Доломітне. Також окупанти завдали авіаударів вертольотами Ка-52 в районах населених пунктів Покровське, Відродження і Яковлівка.

В районі населеного пункту Нагірне, в результаті вогневого ураження, завданого українськими воїнами, ворог відійшов на раніше займані позиції.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти намагаються сковати українські Сили оборони та завадити перекиданню резервів на інші напрямки, тож обстрілюють позиції ЗСУ в районах населених пунктів Піски, Нью-Йорк, Любомирівка, Авдіївка, Новобахмутівка, Новоселівка, Вугледар, Оріхів, Комишуваха, Водяне, Первомайське, Мар’їнка, Опитне.

Також російські окупанти завдали авіаційного удару по Нью-Йорку та ракетного - по населеному пункту Курахове.

Нагадаємо, ЗСУ відбили 10 атак окупантів на Донбасі і поколошматили їх з вертольотів на Півдні.

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