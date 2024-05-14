Російські окупанти намагатимуться розтягнути Сили оборони, щоб вдарити по Сумщині - військовий експерт

Російські окупанти намагатимуться розтягнути Сили оборони нашої держави. Зокрема, і в Сумській області.

Про це в ефірі Radio NV розповів військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов.

За його словами, окупанти мають наразі на території Курської області сумарно близько 10,5 тисяч військових.

“Але до трьох тисяч солдатів зараз переміщується з 44-го армійського корпусу з території Ленінградської області. Тобто угруповання буде дещо збільшене. Звісно, що це не та цифра, яка дозволяє ворогу почуватися впевнено і сподіватися на окупацію Сум. Але клопоту вони нашим Силам оборони можуть завдати чималого”, — вважає Владислав Селезньов.

Окупанти можуть активізувати свої ДРГ, мінометні та артилерійські обстріли. Крім того, задіяти керовані авіаційні бомби, спрямовані на українське прикордоння.

“Виклики є, вони дуже серйозні. Звісно, що український Генштаб буде змушений реагувати на ці виклики, зокрема - посиленням нашого угруповання військ, що діє на території Сумської області. Де взяти таку кількість ресурсів, водночас залишаючи їх для того, щоб оперативно реагувати на виклики на східному фасі російсько-українського фронту, — це задача з зірочкою. Але я сподіваюся, що, зокрема, в рамках інтенсифікації поставок озброєнь та військової техніки від наших заокеанських партнерів, це питання буде вчасно вирішене”, — наголосив Селезньов.

Він також додав, що останні місяці Сили оборони готували резерви і зараз їх активно застосовують, щоб стабілізувати ситуацію на різних ділянках фронту.

Нагадаємо, що росіяни утримують невелике угруповування сил в прикордонні Сумської області.

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