Російські окупанти намагаються організувати напад на Миколаїв

Ворог здійснив перегрупування.

Російські окупаційні війська намагаються організувати наступ на Миколаїв.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що на Таврійському напрямку противник після перегрупування намагається організувати наступ на місто Миколаїв.

Крім того, російські окупанти не залишають спроб висадити морський десант в районі Маріуполя, який вже кілька днів є однією з найгарячіших точок у Донецькій області.

"Збройні Сили України ведуть оборону рубежів", - наголосили у штабі.