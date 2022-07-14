Російські окупанти намагаються прорватися на Краматорському напрямку

Російські окупанти пішли у наступ поблизу села Верхньокам’янське Донецької області.
Зараз тут тривають запеклі бої.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
"На Краматорському напрямку противник обстрілював із ствольної та реактивної артилерії райони Григорівки, Сіверська, Краматорська, Верхньокам’янського, Закітного, Серебрянки та Спірного. Завдав авіаційних ударів поблизу Верхньокам’янського та Маяків. Веде наступ у напрямку Верхньокам’янського, бойові дії тривають", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що російські окупанти і далі намагаються наступати на Слов'янському напрямку. Минулої доби вони пішли на штурм поблизу села Курульки на Харківщині, але ЗСУ їх пригальмували.
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