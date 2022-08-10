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Російські окупанти намагаються прорватися на напрямку Донецьк – Піски та Авдіївки: бої тривають

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Російські окупанти намагаються прорватися на напрямку Донецьк – Піски та Авдіївки: бої тривають

Генштаб ЗСУ

На Донеччині російські окупанти спробували наступати в напрямку Пісків.

Також окупанти минулої доби спробували наступати в напрямку Авдіївки.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Авдіївському напрямку зафіксовано обстріли біля Мар’їнки, Авдіївки, Опитного, Пісків, Первомайського, Невельського, Петрівського, Нетайлового та Красногорівки. Ворожі літаки штурмової авіації діяли біля Красногорівки та Мар’їнки.

"Противник намагається відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски, бойові дії тривають. Ворог вів наступ в напрямках Мінеральне – Авдіївка та Спартак – Авдіївка. Успіху не мав, зазнав втрат та відійшов", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, за словами голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, в разі катастрофи на ЗАЕС евакуюють жителів Запорізької, Херсонської та Дніпропетровської областей.

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