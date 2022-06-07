Російські окупанти намагаються укладати фіктивні шлюби, щоб не воювати в Україні

Російські окупанти намагаються укласти фіктивні шлюби, щоб втекти з війни.
Найвигадливіші з них відпрошуються у командирів, щоб нібито встигнути на власне весілля.
Про це свідчать перехоплення СБУ.
"Я уже, бл*дь, подруге там одной говорил: "Пойди, заявление подай в ЗАГС". Я об этом скажу тут. Бл*дь, нам сказали: "Ни*уя, не вариант". Такие вот дела…" – розповідає окупант своєму знайомому.
За словами окупанта, через велику кількість відмовників керівництво посилило нагляд за тими бійцями, які залишилися. Тож зараз до Росії можна повернутися у трьох випадках: смерть, поранення чи смерть родича.
Нагадаємо, що російські окупанти масово намагаються уникнути прямих бойових зіткнень із захисниками України. Вояків РФ насильно повертають для участі у "спецоперації".
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