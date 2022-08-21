Російські окупанти наступають на Бахмутському напрямку і намагаються захопити селище Нью Йорк

На Бахмутському напрямку тривають активні бойові дії.
Російські окупанти ведуть наступальні бої на кілької напрямках.
Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Бахмутському напрямку минулої доби російські окупанти обстрілювали позиції ЗСУ із танків, ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Соледар, Яковлівка, Зайцеве, Шуми та Залізне.
Також противник завдав авіаударів неподалік Зайцевого, Бахмута та Соледар.
"Ворог вів наступальні бої у напрямках Покровське – Бахмутське та Семигір’я – Зайцеве, успіху не мав, відійшов. Тривають бойові дії у напрямках Залізна Балка – Нью-Йорк та Новоселівка – Нью-Йорк". - повідомили у Генштабі.
Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по житлових будинках Мелітополя в районі вулиць Українська та Герцена вночі.
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