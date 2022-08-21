Російські окупанти наступають на Бахмутському напрямку і намагаються захопити селище Нью Йорк

Російські окупанти ведуть наступальні бої на кілької напрямках.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку минулої доби російські окупанти обстрілювали позиції ЗСУ із танків, ствольної артилерії та РСЗВ в районах населених пунктів Соледар, Яковлівка, Зайцеве, Шуми та Залізне.

Також противник завдав авіаударів неподалік Зайцевого, Бахмута та Соледар.

"Ворог вів наступальні бої у напрямках Покровське – Бахмутське та Семигір’я – Зайцеве, успіху не мав, відійшов. Тривають бойові дії у напрямках Залізна Балка – Нью-Йорк та Новоселівка – Нью-Йорк". - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, росіяни завдали ракетного удару по житлових будинках Мелітополя в районі вулиць Українська та Герцена вночі.

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