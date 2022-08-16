Російські окупанти наступають в напрямку Старомихайлівки та змогли просунутися в напрямку Солодкого на Донеччині - Генштаб

Російські окупанти продовжують наступ на Донеччині.
Бої тривають в напрямку Старомихайлівка – Невельське та Солодке – Новомихайлівка.
Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Авдіївському напрямку минулої доби окупанти обстрілювали із ствольної артилерії райони Красногорівки, Спартака та Невельського.
Ворог веде наступ в напрямку Старомихайлівка – Невельське, бойові дії тривають.
На Новопавлівському та Запорізкому напрямках зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новосілка, Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новопіль, Павлівка, Новоандріївка, Привільне та Времівка.
Окупанти ведуть наступальні та штурмові дії в напрямку Солодке – Новомихайлівка, мають частковий успіх, бойові дії тривають.
Нагадаємо, військовий експерт розповів, як зміниться ситуація у Луганській області восени.
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