Російські окупанти наступають в напрямку Старомихайлівки та змогли просунутися в напрямку Солодкого на Донеччині - Генштаб

Бої тривають в напрямку Старомихайлівка – Невельське та Солодке – Новомихайлівка.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Авдіївському напрямку минулої доби окупанти обстрілювали із ствольної артилерії райони Красногорівки, Спартака та Невельського.

Ворог веде наступ в напрямку Старомихайлівка – Невельське, бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізкому напрямках зафіксовано обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Новосілка, Вугледар, Велика Новосілка, Новомихайлівка, Новопіль, Павлівка, Новоандріївка, Привільне та Времівка.

Окупанти ведуть наступальні та штурмові дії в напрямку Солодке – Новомихайлівка, мають частковий успіх, бойові дії тривають.

Нагадаємо, військовий експерт розповів, як зміниться ситуація у Луганській області восени.

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