Російські окупанти назвали "столицю" захопленої частини Запорізької області

Окупаційна "влада" тимчасово захопленої території Запорізької області затвердила "столицею" Мелітополь. Також окупанти поділили регіон на 16 адміністративних одиниць.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Окупаційна влада також визначила нові межі Мелітополя. Місто розширили до узбережжя Азовського моря. До нього включило кілька невеликих населених пунктів. Зокрема, курортне селище Кирилівка.

Так званий "губернатор" Запорізької області Євгена Балицьки навіть видав "указ". За документом, трьома містами обласного значення стали Бердянськ, Мелітополь та Енергодар.

Наголошується, що кордони всіх районів, Бердянська та Енергодара визначаються межами адміністративного районування Української РСР станом на 16 вересня 1991-го.

Нагадаємо, після втечі з Херсона російські окупанти вигадали нову "столицю" захопленої частини Херсонської області - Генічеськ. "Там зосереджено всі основні "органи влади", наголошує "влада".

Читайте також:

Вибухи в Мелітополі, військова база росіян, українці чинять спротив - Іван Федоров