Російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ на Донбасі

Російські окупанти не полишають спроб прорвати оборону ЗСУ на Донбасі

На Донецькому напрямку противник не полишає спроб прорвати оборону Збройних сил України та вийти на адміністративні кордони Луганської області.

Найбільшу увагу ворог зосередив на місті Сєвєродонецьк Луганської області.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

Так, минулої доби на Лиманському напрямку активних бойових дій не вів. Окупанти обстрілювали інфраструктуру в районах населених пунктів Лиман, Озерне та Діброва.

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На Сєвєродонецькому напрямку ворог зосередив зусилля у напрямку населеного пункту Сєвєродонецьк. Вів штурмові дії в районі Тошківки.

На Бахмутському напрямку, за підтримки артилерії, противник вів бойові дії в районі Олександропілля. За результатами вогневого ураження Силами оборони зазнав втрат та відступив. Вів наступ в районах Липового та Трипілля, успіху не має.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках відзначається зниження інтенсивності ведення бойових дій. Ворог намагається закріпитись на досягнутих рубежах, обстрілює позиції Сил оборони. Завдавав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Авдіївка, Новоселівка Друга, Новомихайлівка та Микільське.

Нагадаємо, окупанти скаржаться рідним, що два місяці не отримують зарплат.

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