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Російські окупанти незадоволені забезпеченням на фронті і відмовляються воювати в Україні - Генштаб

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Російські окупанти незадоволені забезпеченням на фронті і відмовляються воювати в Україні - Генштаб

Фото: Getty Images

Російські загарбники не отримують повноцінне забезпечення продовольством.

Через це зростає серед особового складу зростає невдоволення і чимало вояків пишуть рапорти на звільнення.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

"Фіксуються випадки незадовільного продовольчого забезпечення окупаційних військ. За наявною інформацією, залишається низьким рівень укомплектування командирами взводів у підрозділах 2-ї загальновійськової армії Центрального військового округу. Причина - значні втрати та відмова від участі у бойових діях на території України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили штурм окупантів поблизу 2 населенних пунктів на Бахмутському напрямку.

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