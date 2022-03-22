Російські окупанти обстріляли 11 міст та селищ на Донеччині: серед загиблих і поранених є діти

Російські окупанти обстріляли 11 міст та селищ на Донеччині: серед загиблих і поранених є діти

Ворог вів обстріли мирного населення з авіації, ракетних установок і важкої артилерії.

За добу російські військові обстріляли 11 міст та селищ Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 43 цивільних об’єкти, серед яких: житлові будинки, школа, дитячий садок, церква. Є загиблі та поранені мирні жителі, зокрема - діти.

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Про це сьогодні, 22 березня, повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Упродовж минулої доби під вогнем окупантів перебували Маріуполь, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Слов’янськ, Костянтинівка, Покровськ, Новгородське, Нью-Йорк, Гостре, Очеретине", - йдеться у повідомленні.

Сьогодні зранку, близько 6:30, російські війська завдали ракетного удару по Дружківці. Є постраждалі.

Ворог вів обстріли мирного населення з авіації, ракетних установок і важкої артилерії.

Поліція відкрила кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

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