Російські окупанти обстріляли 11 міст та селищ на Донеччині: серед загиблих і поранених є діти

Ворог вів обстріли мирного населення з авіації, ракетних установок і важкої артилерії.
За добу російські військові обстріляли 11 міст та селищ Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 43 цивільних об’єкти, серед яких: житлові будинки, школа, дитячий садок, церква. Є загиблі та поранені мирні жителі, зокрема - діти.
Про це сьогодні, 22 березня, повідомила пресслужба Національної поліції України.
"Упродовж минулої доби під вогнем окупантів перебували Маріуполь, Авдіївка, Мар’їнка, Красногорівка, Слов’янськ, Костянтинівка, Покровськ, Новгородське, Нью-Йорк, Гостре, Очеретине", - йдеться у повідомленні.
Сьогодні зранку, близько 6:30, російські війська завдали ракетного удару по Дружківці. Є постраждалі.
Ворог вів обстріли мирного населення з авіації, ракетних установок і важкої артилерії.
Поліція відкрила кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.
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