Російські окупанти обстріляли автобус із мирними жителями: 5 людей загинуло

Усі загиблі жителі Торецької громади.

У с. Волохів Яр Ізюмського району Харківської області російські окупанти обстріляли автобус із мирними жителями.

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Про це повідомив голова Донецької обласної ВЦА Павло Кириленко.

Через обстріл окупантами автобуса 5 людей загинуло 6 поранено, усі – жителі Торецької громади.

"Вони перебували у рейсовому автобусі, який потрапив під обстріл російських окупаційних військ в районі с. Волохів Яр Ізюмського району Харківської області. Серед загиблих – дві 42-річні жінки і троє чоловіків (двоє з них 2000 та 2004 року народження, рік народження третього уточнюється). Росія вбиває цивільних і за свої злочини буде покарана", - йдеться у повідомленні.