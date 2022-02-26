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Російські окупанти обстріляли автобус із мирними жителями: 5 людей загинуло

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Російські окупанти обстріляли автобус із мирними жителями: 5 людей загинуло

Associated Press

Усі загиблі жителі Торецької громади.

У с. Волохів Яр Ізюмського району Харківської області російські окупанти обстріляли автобус із мирними жителями. 

Про це повідомив голова Донецької обласної ВЦА Павло Кириленко.

Через обстріл окупантами автобуса 5 людей загинуло 6 поранено, усі – жителі Торецької громади.

"Вони перебували у рейсовому автобусі, який потрапив під обстріл російських окупаційних військ в районі с. Волохів Яр Ізюмського району Харківської області. Серед загиблих – дві 42-річні жінки і троє чоловіків (двоє з них 2000 та 2004 року народження, рік народження третього уточнюється). Росія вбиває цивільних і за свої злочини буде покарана", - йдеться у повідомленні. 

Зазначимо:

Росія наносить удари по цивільному населенню

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