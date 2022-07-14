Російські окупанти обстріляли Баштанську та Широківську громади на Миколаївщині: є жертви

Сьогодні ворожих обстрілів зазнали Миколаїв, Баштанська та Широківські громади.

Про це повідомляє голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

м. Миколаїв:

Сьогодні зранку, 14 липня, окупанти випустили 9 ракет по Миколаїву. За попередньою інформацією місто обстріляли з зенітно-ракетної системи С-300. На цей момент відомо про пошкодження двох навчальних закладів, об’єкту транспортної інфраструктури та готелю. За попередньою інформаціює, обійшлося без жертв, одна людина отримала поранення.

Баштанська громада:

Також сьогодні, орієнтовно о 01:00, були обстріли у м. Баштанка Баштанської громади. За попередньою інформацією є зруйновані житлові будинки. Одна людина загинула. Детальна інформація уточнюється.

Широківська громада:

14 липня, орієнтовно о 00:00 та 04:00, були обстріли у Широківській громаді. Влучання були переважно поза межами населених пунктів, внаслідок чого горіли поля з зерновими. Була пошкоджена водонапірна башня. Наразі пошкодження усунуто. Постраждалих немає.

Березнегуватська громада:

Окупанти продовжують обстріли Березнегуватської громади по лінії розмежування. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, що зранку, 14 липня, Миколаїв зазнав масованого ракетного обстрілу від армії країни-агресорки Росії. Російські окупанти випустили по обласному центру дев'ять ракет з зенітно-ракетної системи С-300. Наразі відомо про руйнування об'єктів цивільної інфраструктури.

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