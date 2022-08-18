Російські окупанти обстріляли протирадіолокаційними ракетами українську систему ППО на півдні

Російські окупати зробили спробу позбавити народ України системи ППО на півдні.
Для цього вони скористалися протирадіолокаційними ракетами.
Про це йдеться в повідомленні оперативного командування "Південь".
"Ворог продовжив практику авіаційних ударів по наших позиціях вздовж лінії зіткнення. Тричі атакував. Успіху не мав. Застосував 2 протирадіолокаційні ракети для знищення нашої системи протиповітряної оборони. Результат мав прикрий", - коротко прокоментували випадок в ОК "Південь".
Нагадаємо, що взвод окупантів атакував спостережний пункт ЗСУ на Південному напрямку.
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