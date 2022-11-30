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Російські окупанти обстріляли ракетами Запорізьку область: перебито газогін (відео)

Автор
Юлія ШевченкоЮлія Шевченко
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Російські окупанти обстріляли ракетами Запорізьку область: перебито газогін (відео)

Фото: Associated Press

На Запоріжжі в результаті ракетного обстрілу пошкоджено газорозподільчий пункт.

Російські окупанти ракетами обстріляли територію Запорізької області. Поцілено у газорозподільчий пункт, через що виникла пожежа.
 
Про це повідомляє голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

"Цієї ночі російські потвори знову вдарили по мирних землях нашої області. В одному з населених пунктів Запорізького району в результаті влучання ракети (ймовірно С-300) пошкоджено газорозподільчий пункт, в наслідок чого виникла пожежа. Її швидко ліквідували, але без газу залишилось три вулиці. Люди, на щастя, не постраждали, і це головне", - написав Старух.

Нагадаємо, що у ніч проти 30 листопада у Дніпропетровській області тричі оголошували повітряну тривогу. ЗС РФ вдарили з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району.
 
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