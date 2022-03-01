Російські окупанти завдали ракетного удару по житловому мікрорайону Харкова - зруйнована лікарня, є загиблі

Російські окупанти завдали ракетного удару по житловому мікрорайону Харкова - зруйнована лікарня, є загиблі

Наразі кількість загиблих та поранених встановлюється.

У Харкові російські війська завдали ракетного удару по житловому мікрорайону. Внаслідок цього зруйновано лікарню, є загиблі та поранені.

Про це 1 березня в ефірі телеканалу "1+1" під час спільного телемарафону розповів міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Ситуація дуже важка", - сказав Терехов.

У мережі з'явилися відео наслідків ракетного удару.