Російські окупанти обстріляли житлові будинки і лікарню в Лисачанську: фото

Інформація про постраждалих встановлююється.
У ніч проти 3 березня російські військові масово обстріляли житлові будинки і лікарню в Лисачанську Луганської області.
Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Нічний обстріл Лисичанська, 1мкрн заводу ГТВ. Масове пошкодження житлових будинків. Постраждалі встановлюються. Також "прилетіло" у двір Луганської обласної лікарні. Пошкоджені приміщення Верхнянської ПЕМД (поліклініка екстреної медичної допомоги - Ред.), яка там базується. Пошкоджені 2 АШМД (швидкі - Ред.). Персонал не травмований", - написав він.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Росія завдає ударів по цивільному населенню:
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