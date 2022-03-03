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Російські окупанти обстріляли житлові будинки і лікарню в Лисачанську: фото

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фото / Сергій Гайдай / ©
фото / Сергій Гайдай / ©
фото / Сергій Гайдай / ©
фото / Сергій Гайдай / ©
фото / Сергій Гайдай / ©
фото / Сергій Гайдай / ©
фото / Сергій Гайдай / ©
фото / Сергій Гайдай / ©
фото / Сергій Гайдай / ©
фото / Сергій Гайдай / ©
фото / Сергій Гайдай / ©
фото / Сергій Гайдай / ©
фото / Сергій Гайдай / ©

Інформація про постраждалих встановлююється.

У ніч проти 3 березня російські військові масово обстріляли житлові будинки і лікарню в Лисачанську Луганської області.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Нічний обстріл Лисичанська, 1мкрн заводу ГТВ. Масове пошкодження житлових будинків. Постраждалі встановлюються. Також "прилетіло" у двір Луганської обласної лікарні. Пошкоджені приміщення Верхнянської ПЕМД (поліклініка екстреної медичної допомоги - Ред.), яка там базується. Пошкоджені 2 АШМД (швидкі - Ред.). Персонал не травмований", - написав він.

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