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Російські окупанти обстрілюють військові частини та склади: снаряди долітають до західної України

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Російські окупанти обстрілюють військові частини та склади: снаряди долітають до західної України

Вікіпедія

Окупанти обстрілюють військові склади та частини.

Російські окупанти у четвер, 24 лютого, обстріляли території західної України, де розташована військова інфраструктура. 

Про це повідомили у ДСНС України. 

Так, зафіксовано:

  • обстріли аеродрому м. Луцьк (травмовано 1 особу ДСНС),
  • загорання на військових складах с. Радушинці Полтавської області, с. Розсошків Черкаської області.
  • Обстріляно військову частину у с. Кам'янка Бузька Львівської області.
  • С. Івниця Житомирської області – влучання снаряду на територію військового складу.
  • м. Івано-Франківськ влучання снаряду у військову частину.

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