Російські окупанти обстрілюють військові частини та склади: снаряди долітають до західної України

Окупанти обстрілюють військові склади та частини.
Російські окупанти у четвер, 24 лютого, обстріляли території західної України, де розташована військова інфраструктура.
Про це повідомили у ДСНС України.
Так, зафіксовано:
- обстріли аеродрому м. Луцьк (травмовано 1 особу ДСНС),
- загорання на військових складах с. Радушинці Полтавської області, с. Розсошків Черкаської області.
- Обстріляно військову частину у с. Кам'янка Бузька Львівської області.
- С. Івниця Житомирської області – влучання снаряду на територію військового складу.
- м. Івано-Франківськ влучання снаряду у військову частину.
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