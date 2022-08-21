Російські окупанти отримали догану через те, що підірвалися на міні і тим самим понівечили авто "Урал"

Так, кілька з них отримали догану, що зіпсували авто, коли на ньому підірвалися.

Про цей випадок розповів журналіст Роман Цимбалюк.

"Командування ЗС РФ не цікавить життя та здоров'я військовослужбовців, інша справа - техніка. Військовослужбовці східного військового округу під час пересування автомобілем Урал-4320 територією України наїхали на міну, внаслідок чого 5 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Проте командування округу, замість турботи про своїх підлеглих, оголосило догани водіям і старшому машини за упущення по службі, що виразилися внаслідок втрати Урал-4320", - написав Цимбалюк.

Нагадаємо, що під час проведення наступальних дій у районі населеного пункту Мар'їнка (Донецька область) було повністю знищено батальйон зі складу 5 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08805, Макіївка) 1 АК.

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