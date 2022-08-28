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Російські окупанти отримали "на горіхи" від ЗСУ на Бахмутському напрямку

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Російські окупанти отримали "на горіхи" від ЗСУ на Бахмутському напрямку

Генштаб ЗСУ

Російські окупанти намагалися наступати на Бахмутському напрямку на Донеччині.

Спроби виявилися невдалими, тож отримавши "на горіхи" від ЗСУ" ворог змушений був відступити.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу станом на ранок 28 серпня.

На Бахмутському напрямку окупанти з танків, ствольної артилерії та РСЗВ обстріляли райони населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Шуми, Весела Долина, Яковлівка, Майорськ та Зайцеве. Ворожа авіація завдала удару біля Кодеми.

"Противник намагався вести наступ у напрямках Вершини, Кодеми, Семигір’я та Зайцевого. Українські захисники зупинили та відкинули окупантів назад", - зазначили у Генштабі.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили штурм окупантів на Слов'янському напрямку.

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