Російські окупанти перегруповуються тта нарощують сили для наступу на Слобожанському напрямку - Генштаб

Російські окупанти перегруповуються тта нарощують сили для наступу на Слобожанському напрямку - Генштаб

Російські окупанти почали проводити перегрупування на слобожанському напрямку.

Вони нарощують сили, щоб піти у наступ.

Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

"На Слобожанському напрямку противник перегруповує війська з метою нарощування наступальних спроможностей", - повідомляють у Генштабі

На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

"З метою сковування наших підрозділів та недопущення переходу у наступ ворог здійснював інтенсивні артилерійські обстріли, зокрема і з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Базаліївка, Уди та Верхній Салтів", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російське командування кидає військових на штурм без прикриття техніки.

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