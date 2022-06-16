Російські окупанти перегруповуються тта нарощують сили для наступу на Слобожанському напрямку - Генштаб

Російські окупанти почали проводити перегрупування на слобожанському напрямку.
Вони нарощують сили, щоб піти у наступ.
Про це йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.
"На Слобожанському напрямку противник перегруповує війська з метою нарощування наступальних спроможностей", - повідомляють у Генштабі
На Харківському напрямку основні зусилля ворог зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.
"З метою сковування наших підрозділів та недопущення переходу у наступ ворог здійснював інтенсивні артилерійські обстріли, зокрема і з реактивних систем залпового вогню в районах населених пунктів Базаліївка, Уди та Верхній Салтів", - йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що російське командування кидає військових на штурм без прикриття техніки.
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