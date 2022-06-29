Російські окупанти перекинули додаткову БТГ на Криворізький напрямок - Генштаб

Російські загарбники посилюють свої угруповання на півдні України.

Зокрема, у напрямку Кривого Рогу вони перекинули додаткову батальйонно-тактичну групу.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках підрозділи загарбників основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих рубежів, недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях.

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"На Криворізькому напрямку ворог, з метою посилення своїх підрозділів, перемістив у визначений район до однієї батальйонної тактичної групи", - повідомили у Генштабі.

На Миколаївському напрямку, з метою прикриття районів зосередження озброєння та військової техніки, агресор додатково розгорнув зенітну ракетну батарею С-300ВМ.

Нагадаємо, що російські окупанти стягують додаткові БТГ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Минулої доби окупанти мали частковий успіх у наступальних діях поблизу Вуглегірської ТЕС.

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