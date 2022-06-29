Російські окупанти перекинули додаткову БТГ на Криворізький напрямок - Генштаб

Російські загарбники посилюють свої угруповання на півдні України.
Зокрема, у напрямку Кривого Рогу вони перекинули додаткову батальйонно-тактичну групу.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
На Південнобузькому та Таврійському напрямках підрозділи загарбників основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих рубежів, недопущенні проведення нашими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях.
"На Криворізькому напрямку ворог, з метою посилення своїх підрозділів, перемістив у визначений район до однієї батальйонної тактичної групи", - повідомили у Генштабі.
На Миколаївському напрямку, з метою прикриття районів зосередження озброєння та військової техніки, агресор додатково розгорнув зенітну ракетну батарею С-300ВМ.
Нагадаємо, що російські окупанти стягують додаткові БТГ на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Минулої доби окупанти мали частковий успіх у наступальних діях поблизу Вуглегірської ТЕС.
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