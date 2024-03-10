Російські окупанти переносять ремонтні бази з Криму: партизани розповіли деталі

Російські окупанти переносять ремонтні бази з Криму. Причиною того стали успішні атаки Силами оборони України.

Про це повідомляє партизанський рух “АТЕШ”.

Як стало відомо, окупанти переносять з Криму у бік Тамані, що в РФ, свої ремонтні бази. Партизани фіксують регулярні перевезення російських судових двигунів.

“Ймовірно, окупанти посилюють свої можливості щодо ремонту військових суден у Новоросійську. У місті, де тепер розташована база чорноморського флоту. Причиною цього є успішні удари Сил оборони України по військових об'єктах у Криму. "АТЕШ" відіграє важливу роль у цьому процесі”, - наголосили партизани.

Вони також впевнені, що Чорноморський флот перетвориться на річкову болотну флотилію. Або буде повністю знищено.

Нагадаємо, що у Криму росіяни продовжують набирати людей до своєї армії.

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