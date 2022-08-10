Російські окупанти пішли на штурм на кількох напрямках поблизу Бахмута: ЗСУ відбили атаки

На Бахмутському напрямку російські окупанти пішли на штурм.

Вони намагалися прорватися в районі Соледара та Новолуганського.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Бахмутському напрямку окупанти із ствольної, реактивної артилерії та танків обстріляли в районах населених пунктів Костянтинівка, Бахмут, Івано-Дар’ївка, Покровське, Зайцеве, Кодема, Курдюмівка, Бахмутське, Соледар, Яковлівка та Вершина. Завдали авіаційних ударів силами штурмової та армійської авіації поблизу Спірного, Соледара, Бахмута, Зайцевого і Вершини.

"Ворог здійснив спроби ведення штурмових дій на напрямках Новолуганське – Спірне, Володимирівка – Яковлівка, Стряпівка – Соледар. Успіху не мав, відійшов", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що українська штурмова авіація завдала ударів - знищено чверть сотні ворогів та танк

Читайте також: